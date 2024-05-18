Врученою вважається лише та повістка, яка видається під особистий підпис, — уточнили у Міноборони

Вручати повістки мають право представники ТЦК, роботодавці та поліцейські.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис. Інших варіантів наразі не передбачено.

«Зараз існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів поки не передбачено. Якщо будуть якісь постанови чи якісь акти, які, так би мовити, щось змінюють у цьому, тоді будемо про це говорити. На даний момент поки що їх немає», - зазначив він в ефірі телемарафону.

Лазуткін додав, що вручати повістки мають право представники ТЦК, роботодавці та поліцейські.

Також, за його словами, згідно з положеннями закону про мобілізацію перевіряти військово-облікові документи, які потрібно носити із собою з 18 травня, можуть поліцейські, представники ТЦК та прикордонники.

Додамо, що Кабмін 17 травня опублікував постанову №560, якою затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Цей Порядок визначає зокрема порядок вручення повісток.

А саме, у ньому прописали, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК є:

у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

У документі є й інші опції - наприклад, передача повістки через листоношу. Вона вважається врученою, навіть якщо призовник відмовився її взяти або був відсутній удома.

Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку проставлення, що особа відсутня за адресою, у поштовому повідомленні також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК.

Надалі, як раніше писала «Судово-юридична газета», може бути задіяний механізм заочних штрафів (без складання протоколу у присутності особи), і, відповідно, відкриття виконавчого провадження та блокування рахунків у разі несплати штрафу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.