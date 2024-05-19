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«Продавали» цуценят елітної породи за 5 тисяч гривень: у Полтаві судитимуть шахраїв

09:22, 19 травня 2024
Після отримання передоплати так звані «продавці» на зв'язок не виходили.
«Продавали» цуценят елітної породи за 5 тисяч гривень: у Полтаві судитимуть шахраїв
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Полтаві судитимуть двох зловмисників, які розміщували оголошення про «продаж» цуценят елітної породи, але після отримання передоплати зникали. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Полтави та його знайомої мешканки Полтавського району. Їм інкримінують шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України). 

За даними слідства, у квітні 2023 року чоловік, утримуючись під вартою в  «Полтавській установі виконання покарань № 23» (наразі обвинувальний акт стосовно нього за скоєння крадіжки, грабежу та інших злочинів розглядається в Київському районному суді Полтави), домовився зі знайомою про допомогу в розміщенні оголошень в інтернеті. Йшлося про продаж цуценят елітної породи. Вартість одного становила 5 тисяч гривень.

На прохання полтавця жінка розміщувала інформацію, вказувала реквізити своєї банківської картки та з метою введення потенційних покупців в оману надсилала їм власні архівні відео із цуценятами.

Після отримання передоплати так звані «продавці» на зв'язок не виходили.

У таких спосіб зловмисники встигли ошукати кількох людей.

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