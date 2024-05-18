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В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла 19 травня

19:31, 18 травня 2024
Протягом доби 19 травня можливі відключення електроенергії лише у двох областях.
В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла 19 травня
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У неділю, 19 травня, в Україні планують відключати світло тільки у двох областях. Про це повідомляє Укренерго.

Так, протягом доби 19 травня можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

Це повʼязано з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.

В інших областях обмежень не прогнозують.

Раніше ми писали, що ворожі дрони пошкодили два об'єкти енергетики.

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