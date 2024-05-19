8 тисяч доларів за «квиток» до Угорщини: у Миколаєві викрили осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

Одного з підозрюваних затримано в Ужгороді, коли він надавав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину державного кордону з Угорщиною, двох інших - у Миколаєві.

У Миколаєві затримали трьох осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів ( ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців міста Миколаєва підшукували чоловіків призовного віку, яким за грошову винагороду пропонували переправлення поза пропускними пунктами до країн Євросоюзу.

Бажаючих вказані особи направляли до міста Ужгород, де третій співучасник – місцевий мешканець, організовував безпосереднє переправлення осіб через кордон.

Вартість послуг становила 8 000 доларів.

Зазначається, що у порядку ст.208 КПК України одного з підозрюваних затримано у м. Ужгород, коли він надавав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину державного кордону з Угорщиною, двох інших - у м. Миколаєві.

За клопотанням сторони обвинувачення фігурантам судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень кожному.

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