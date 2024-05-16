Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Favbet і Glovo, а сам порядок бронювання змінять

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, Мінцифри визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв – відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Міністерство економіки скасує наказ про бронювання працівників Favbet і Glovo. Як відомо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко опублікував відповідний наказ, яким забезпечувалося таке бронювання на 6 місяців.

Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній, як повідомила перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко, цей наказ скасовується.

«З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу.

Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.

Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час.

Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці» - підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що закон про посилення мобілізації передбачає оновлення постанови Кабміну про бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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