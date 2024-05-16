У Держприкордонслужбі пояснили черги на виїзд з України до Польщі

За останню добу державний кордон у напрямку виїзду перетнуло 25 тисяч осіб.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Протягом останніх днів спостерігається динаміка руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Як пояснюють у ДПСУ, така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток.

Так, 16 травня у Державній прикордонній службі повідомили, що за останню добу державний кордон у напрямку виїзду перетнуло 25 тис. осіб, що на декілька тисяч переважає над кількістю пропущених в Україну.

У зв’язку з пожвавленням руху, перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів.

Найбільші накопичення з транспорту спостерігаються у «Шегинях», «Краківці», «Раві-Руській», що на Львівщині, та «Устилузі» на Волині.

Найменший пасажиропотік – у «Смільниці», «Грушеві» та «Угринові». ДПСУ з метою зменшення часу очікування в чергах рекомендує громадянам обирати ці пункти пропуску для перетинання кордону.

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