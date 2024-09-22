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Суд отменил аренду прудов на Ривненщине, которыми пользовалась АЭС

20:20, 22 сентября 2024
Хозяйственный суд Ровенской области аннулировал договор аренды ООО «Верхний Вал».
Суд отменил аренду прудов на Ривненщине, которыми пользовалась АЭС
Источник фото: META.ua
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Хозяйственный суд Ровенской области отменил договор, по которому Фонд государственного имущества Украины передал в аренду ООО «Верхний Вал» пруды в Ровенской области. Об этом говорится в решении суда по делу № 918/580/24.

28 февраля 2023 года Региональное отделение Фонда государственного имущества передало в аренду ООО «Верхний Вал» несколько объектов, расположенных в селе Березина Варашского района, включая пруды № 1, № 2, накопительный пруд, летне-ремонтные пруды и магистральный канал.

Суд выяснил, что земельный участок, на котором расположены эти объекты, с 1996 года был в постоянном пользовании Ровенской атомной электростанции. Позже участок передали в земли запаса Бильсковильского сельского совета Владимирецкого района, но он до сих пор не имеет кадастрового номера, а его границы не установлены.

Суд также обнаружил, что Региональное отделение ФГИ не имело права заключать договор аренды, а ООО «Верхний Вал» не соответствовало требованиям закона относительно получения государственного и коммунального имущества в аренду.

В результате, суд признал недействительным пункт 4.1 договора аренды и обязал Региональное отделение ФГИ и ООО «Верхний Вал» уплатить по 1,5 тысячи гривен в пользу прокуратуры в качестве расходов по судебному сбору.

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