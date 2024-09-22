В Украине цены на лук пошли вверх

Хотя средняя цена на лук в Украине сегодня фактически соответствует уровню прошлого года.

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На рынке Украины лук подорожал до 10-15 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной удорожания этой продукции называют обильные дожди, наблюдаемые в южных областях страны. Такие погодные условия заставляют фермеров приостановить собирание урожая, что в итоге приводит к сокращению предложения на рынке и повышению цен на лук.

Отмечается, что украинские производители отгружают лук в диапазоне 10-15 грн/кг (0,24-0,36 долл./кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причиной таковой ценовой тенденции спецы считают повышение спроса на данную продукцию со стороны оптовых компаний. При этом из-за дождливой погоды предложение лука в южном регионе несколько сократилось, что также оказало поддержку ценам.

Кроме того, что дожди приостановили сбор лука, они также могут привести к снижению качества оставшейся в поле продукции. Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, производя продажи ныне небольшими партиями.

Но, согласно данным проекта, средняя цена на лук в Украине сегодня фактически соответствует уровню прошлого года.

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