Практика судів
  1. В Україні

В Україні ціни на цибулю пішли вгору

15:41, 22 вересня 2024
Хоча середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.
В Україні ціни на цибулю пішли вгору
Джерело фото: Stockholm Paris Studio / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На ринку України цибуля здорожчала до 10-15 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання цієї продукції називають рясні дощі, які спостерігаються в південних областях країни. Такі погодні умови змушують фермерів призупинити збирання врожаю, що в підсумку призводить до скорочення пропозиції на ринку і підвищення цін на цибулю.

Зазначається, що українські виробники відвантажують цибулю в діапазоні 10-15 грн/кг (0,24-0,36 дол./кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причиною такої цінової тенденції фахівці вважають підвищення попиту на дану продукцію з боку оптових компаній. При цьому через дощову погоду пропозиція цибулі в південному регіоні дещо скоротилася, що також надало підтримку цінам.

Крім того, що дощі призупинили збирання цибулі, вони також можуть призвести до зниження якості продукції, яка залишилася в полі. Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі нині невеликими партіями.

Але, згідно з даними проєкту, середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення – схвалено законопроект

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео