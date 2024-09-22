В Україні ціни на цибулю пішли вгору

Хоча середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.

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На ринку України цибуля здорожчала до 10-15 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною подорожчання цієї продукції називають рясні дощі, які спостерігаються в південних областях країни. Такі погодні умови змушують фермерів призупинити збирання врожаю, що в підсумку призводить до скорочення пропозиції на ринку і підвищення цін на цибулю.

Зазначається, що українські виробники відвантажують цибулю в діапазоні 10-15 грн/кг (0,24-0,36 дол./кг), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причиною такої цінової тенденції фахівці вважають підвищення попиту на дану продукцію з боку оптових компаній. При цьому через дощову погоду пропозиція цибулі в південному регіоні дещо скоротилася, що також надало підтримку цінам.

Крім того, що дощі призупинили збирання цибулі, вони також можуть призвести до зниження якості продукції, яка залишилася в полі. Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі нині невеликими партіями.

Але, згідно з даними проєкту, середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.

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