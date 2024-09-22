У Бразилії можуть розблокувати соцмережу X — Ілон Маск погодився виконати умови Верховного суду

У компанії Маска заявили, що вже видалили облікові записи, які вимагав суд через «загрозу бразильській демократії».

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Власник X Ілон Маск погодився виконати всі умови Верховного суду Бразилії. Соцмережу можуть розблокувати в країні вже наступного тижня. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, у компанії Маска заявили, що вже видалили облікові записи, які вимагав суд через «загрозу бразильській демократії».

Соцмережа також уже сплатила штрафи та призначила нового офіційного представника в країні.

Водночас суд стверджує, що X не подав офіційних документів, які підтверджували б, що Рейчел де Олівейра Консейсао — новий бразильський представник соцмережі.

Для того, щоб подати відповідну документацію, соцмережа має пʼять днів.

Нагадаємо, Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч.

Додамо, Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні.

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