Будапешт пішов під воду через повінь на Дунаї

В Угорщині лише очікується пік повені, а в Будапешті вже затоплені вулиці, електрика під загрозою.

У столиці Угорщини, Будапешті, річка Дунай вийшла з берегів, що призвело до затоплення вулиць міста. Як повідомляє Deutsche Welle, ситуація стає критичною по всій країні: багато населених пунктів відрізані водою від зовнішнього світу, а можливі відключення електроенергії та газу.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан прогнозує, що пік повені очікується увечері 21 вересня, але за його словами, влада має достатньо ресурсів для подолання наслідків паводку. За даними видання Index, в багатьох регіонах затоплені дороги, а також припинена робота кількох паромів.

Національне генеральне управління водних ресурсів повідомило, що 18 вересня рівень води у Будапешті досяг 732 сантиметрів, з подальшим підняттям до 846 сантиметрів. Це близько до рекорду 2013 року, коли Дунай затопив територію на 891 сантиметр.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені.

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

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