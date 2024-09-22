Практика судів
  1. У світі

Будапешт пішов під воду через повінь на Дунаї

15:05, 22 вересня 2024
В Угорщині лише очікується пік повені, а в Будапешті вже затоплені вулиці, електрика під загрозою.
Будапешт пішов під воду через повінь на Дунаї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці Угорщини, Будапешті, річка Дунай вийшла з берегів, що призвело до затоплення вулиць міста. Як повідомляє Deutsche Welle, ситуація стає критичною по всій країні: багато населених пунктів відрізані водою від зовнішнього світу, а можливі відключення електроенергії та газу.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан прогнозує, що пік повені очікується увечері 21 вересня, але за його словами, влада має достатньо ресурсів для подолання наслідків паводку. За даними видання Index, в багатьох регіонах затоплені дороги, а також припинена робота кількох паромів.

Національне генеральне управління водних ресурсів повідомило, що 18 вересня рівень води у Будапешті досяг 732 сантиметрів, з подальшим підняттям до 846 сантиметрів. Це близько до рекорду 2013 року, коли Дунай затопив територію на 891 сантиметр.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. 

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. 

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Містить ризики порушення принципів захисту персональних даних — Мінцифри оцінило законопроект про тотальний відеонагляд за громадянами

Також, зважаючи на ризики помилкової ідентифікації, і враховуючи законодавство, яке регламентує здійснення кримінальних процесуальних дій, у Мінцифри вважають за необхідне попередити випадки доказування винуватості особи, які ґрунтуватимуться виключно на даних, зібраних системою відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Аудит повноважень органів суддівського врядування та самоврядування відбудеться у 2025 році – ВРП

Буде вирішуватися питання оптимізації органів суддівського врядування, але загроза нависне над РСУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео