Будапешт ушел под воду из-за наводнения на Дунае

В Венгрии только ожидается пик наводнения, а в Будапеште уже затоплены улицы, электричество под угрозой.

В столице Венгрии, Будапеште, река Дунай вышла из берегов, что привело к затоплению улиц города. Как сообщает Deutsche Welle, ситуация становится критической по всей стране: многие населенные пункты отрезаны водой от внешнего мира, а возможны отключения электроэнергии и газа.

Премьер-министр Виктор Орбан прогнозирует, что пик наводнения ожидается вечером 21 сентября, но по его словам, власти имеют достаточно ресурсов для преодоления последствий паводка. По данным издания Index, во многих регионах затоплены дороги, а также прекращена работа нескольких паромов.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.