Дональд Трамп отказался от повторных дебатов с Камалой Харрис

Кандидат в президенты США утверждает, что проводить еще одни дебаты «слишком поздно», ведь голосование «уже началось».

Как сообщалось, вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис приняла приглашения на дебаты, которые 23 октября планирует организовать телеканал CNN. Также она призвала своего оппонента Дональда Трампа поучаствовать в них.

Однако Дональд Трамп отказал Камале Харрис в повторных дебатах.

С таким заявлением он во время предвыборной акции в городе Уилмингтон штата Делавер, передает CNN.

Бывший президент США утверждает, что проводить еще одни дебаты «слишком поздно», ведь голосование «уже началось».

«Проблема с очередными дебатами состоит в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось. Теперь она (Камила Харрис, – ред.) хочет провести дебаты прямо перед выборами из CNN, потому что она проиграет», - заявил Трамп.

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