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Женщина заплатила 40 000 гривен за щенков «Мальтипа», однако попала на крючок мошенников

17:17, 22 сентября 2024
Интернет-мошенники обманули тернополянку при покупке щенков.
Женщина заплатила 40 000 гривен за щенков «Мальтипа», однако попала на крючок мошенников
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Жительница Тернопольщины стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести щенков через интернет. 25-летняя женщина обратилась в Лановецкого отделения полиции, сообщив о потере 40 000 гривен. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

По словам потерпевшей, она нашла объявление о продаже щенков породы «Мальтипу» на платформе онлайн-объявлений. После общения с продавцом, который прислал фото и видео собак, женщина согласилась на оплату полной суммы, перечислив средства на указанный банковский счет. После этого связь с продавцом оборвалась, и женщина осталась без щенков.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

Полицейские снова подчеркивают важность осторожности: не следует перечислять деньги неизвестным лицам, оплачивать товар стоит только после его получения, а также быть осмотрительными с объявлениями в социальных сетях.

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