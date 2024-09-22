Женщина заплатила 40 000 гривен за щенков «Мальтипа», однако попала на крючок мошенников

Интернет-мошенники обманули тернополянку при покупке щенков.

Жительница Тернопольщины стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести щенков через интернет. 25-летняя женщина обратилась в Лановецкого отделения полиции, сообщив о потере 40 000 гривен. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

По словам потерпевшей, она нашла объявление о продаже щенков породы «Мальтипу» на платформе онлайн-объявлений. После общения с продавцом, который прислал фото и видео собак, женщина согласилась на оплату полной суммы, перечислив средства на указанный банковский счет. После этого связь с продавцом оборвалась, и женщина осталась без щенков.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

Полицейские снова подчеркивают важность осторожности: не следует перечислять деньги неизвестным лицам, оплачивать товар стоит только после его получения, а также быть осмотрительными с объявлениями в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.