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Жінка заплатила 40 000 гривень за цуценят «Мальтіпу», проте потрапила на гачок шахраїв

17:17, 22 вересня 2024
Інтернет-шахраї обманули тернополянку при покупці цуценят.
Жінка заплатила 40 000 гривень за цуценят «Мальтіпу», проте потрапила на гачок шахраїв
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Жителька Тернопільщини стала жертвою шахраїв, намагаючись придбати цуценят через інтернет. 25-річна жінка звернулася до Лановецького відділення поліції, повідомивши про втрату 40 000 гривень. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

За словами потерпілої, вона знайшла оголошення про продаж цуценят породи «Мальтіпу» на платформі онлайн-оголошень. Після спілкування з продавцем, який надіслав фото та відео собак, жінка погодилася на оплату повної суми, перерахувавши кошти на вказаний банківський рахунок. Після цього зв'язок з продавцем обірвався, і жінка залишилася без цуценят.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські знову наголошують на важливості обережності: не слід перераховувати гроші невідомим особам, оплачувати товар варто лише після його отримання, а також бути обачними з оголошеннями у соціальних мережах.

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