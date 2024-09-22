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Албания планирует создать Суверенное государство для умеренной мусульманской общины

21:35, 22 сентября 2024
В Тиране планируют создать карликовое государство для бекташей.
Албания планирует создать Суверенное государство для умеренной мусульманской общины
Источник фото: more-turiv.com.ua
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В столице Албании, Тиране, планируется создание нового карликового государства, аналогичного Ватикану, но предназначенного для умеренной мусульманской общины бекташей. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на премьер-министра Албании Эди Раму и религиозного лидера бекташей Бабу Монди.

Согласно планам, в новом государстве, получившем название Суверенное государство ордена Бекташи, будет разрешено употребление алкоголя, а женщинам не придется носить платки - они смогут выбирать одежду по своему усмотрению. «Бог ничего не запрещает. Вот почему он дал разум», - отметил Баба Монди.

Премьер Рама анонсировал, что подробности проекта будут объявлены в ближайшем будущем. Площадь нового образования будет составлять около десяти гектаров, где планируется собственная администрация, паспорта и границы.

«Мы должны беречь это сокровище - религиозную толерантность - и никогда не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся», - подчеркнул Рама, добавляя, что создание этого микрогосударства имеет целью показать умеренную версию ислама, которой Албания гордится.

Согласно данным немецкого гуманитарного проекта Renovabis, только 2,1% населения Албании принадлежит к суфийскому ордену Бекташи, тогда как традиционный ислам исповедует 57% граждан. Бекташи - один из самых влиятельных суфийских орденов на Балканах и в Турции, который пропагандирует умеренный ислам, отклоняясь от традиционных норм шариата.

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