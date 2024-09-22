Киев не покидает ТОП-10 городов с самым грязным воздухом – уровень вредных веществ превысил норму в 8 раз

Киев на 7 месте городов мира с наиболее загрязненным воздухом из-за пожаров в области.

Киев сейчас входит в десятку самых загрязненных городов мира, уровень вредных веществ в воздухе столицы превышает норму в 8,4 раза. Согласно данным швейцарского сервиса IQ Air, по состоянию на 12:00 22 сентября столица занимает седьмое место с индексом 113 AQI. На 6 месте Багдад, столица Ирака, на 5 - Киншаса, столица Демократической Республики Конго, на 4 - Джакарта, столица Индонезии, в лидерах - Лондон в Англии, Ташкент в Узбекистане и город с самым грязным воздухом - Дели в Индии.

Киевская городская государственная администрация сообщила о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в столице, в частности из-за пожаров в экосистеме Киевской области. Жителям рекомендуют соблюдать определенные меры безопасности: пить больше воды, закрыть окна, ограничить пребывание на улице и включить очистители воздуха.

Для улучшения ситуации с воздухом, специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на свежем воздухе;

пить достаточное количество воды;

использовать очистители воздуха.

По данным мониторинга, на разных пунктах в Киеве индекс качества воздуха колеблется от 63 до 100, что свидетельствует о среднем до очень высокого уровня загрязнения. Например, на правом берегу на проспекте Европейского Союза индекс качества воздуха составляет 71, содержание загрязняющих веществ в пределах допустимых норм. В то же время, на левом берегу на ул. Харьковское шоссе он достигает 100, что является показателем очень высокого уровня загрязнения.

Специалисты отмечают, что с целью уменьшения рисков для здоровья важно следить за качеством воздуха и придерживаться рекомендаций.

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