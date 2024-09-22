Київ не покидає ТОП-10 міст з найбільш брудним повітрям – рівень шкідливих речовин перевищив норму у 8 разів

Київ на 7 місці міст світу з найбільш забрудненим повітрям через пожежі в області.

Київ наразі входить до десятки найбільш забруднених міст світу, рівень шкідливих речовин у повітрі столиці перевищує норму у 8,4 раза. Згідно з даними швейцарського сервісу IQ Air, станом на 12:00 22 вересня столиця займає сьоме місце з індексом 113 AQI. На 6 місці Багдад, столиця Іраку, на 5 – Кіншаса, столиця Демократичної Республіки Конго, на 4 – Джакарта, столиця Індонезії, в лідерах – Лондон в Англії, Ташкент в Узбекистані та місто найбруднішим повітрям – Делі в Індії.

Київська міська державна адміністрація повідомила про високий рівень забруднення атмосферного повітря в столиці, зокрема через пожежі в екосистемі Київської області. Жителям рекомендують дотримуватись певних заходів безпеки: пити більше води, зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та увімкнути очищувачі повітря.

Для покращення ситуації з повітрям, фахівці рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на свіжому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувачі повітря.

За даними моніторингу, на різних пунктах у Києві індекс якості повітря коливається від 63 до 100, що свідчить про середній до дуже високого рівень забруднення. Наприклад, на правому березі на проспекті Європейського Союзу індекс якості повітря складає 71, вміст забруднюючих речовин у межах допустимих норм. Водночас, на лівому березі на вул. Харківське шосе він досягає 100, що є показником дуже високого рівня забруднення.

Фахівці наголошують, що з метою зменшення ризиків для здоров'я важливо стежити за якістю повітря і дотримуватись рекомендацій.

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