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У США планують заборонити імпорт та продаж автомобілів з китайським та російським програмним забезпеченням

20:02, 22 вересня 2024
Рішення суттєво посилить поточні обмеження проти китайських автівок.
У США планують заборонити імпорт та продаж автомобілів з китайським та російським програмним забезпеченням
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Міністерство торгівлі США запропонує заборону китайського та російського програмного забезпечення в автомобілях. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Вказується, що Білий дім занепокоєний тим, що компанії з Китаю збирають дані про водіїв та інфраструктуру країни, а також потенційно можуть маніпулювати транспортними засобами, підключеними до інтернету.

Так, у США планують заборонити імпорт та продаж транспортних засобів з китайським програмним або апаратним забезпеченням.

Агентство додає, що рішення суттєво посилить поточні обмеження проти китайських автівок.

«Теоретично ви можете уявити найкатастрофічніший результат, якби у вас було кілька мільйонів автомобілів на дорозі, а програмне забезпечення вимкнули», — описала ризики китайського програмного забезпечення міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Джерела зазначають, що заборону пропонуватимуть ввести на програмне забезпечення автівок 2027 модельного року, а обмеження на апаратне забезпечення стосуватимуться 2029 або 2030 модельного року.

Вона стосуватиметься автівок з певними функціями Bluetooth, супутникового та бездротового зв’язку, а також високоавтономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія.

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