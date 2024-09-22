Чи вплинуть сонячні спалахи класу С на Землю 22 вересня – прогноз

Магнітні бурі не загрожують 22 вересня, попри спалахи на Сонці.

Метеорологи повідомили, що 22 вересня на Землі не прогнозуються суттєві магнітні бурі, попри спалахи на Сонці. Про це інформує Meteoprog.

Протягом останніх 24 годин фахівці оцінили рівень сонячної активності як низький. За добу на Сонці зафіксовано два спалахи класу С, які не впливають на Землю.

«Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М», — йдеться в повідомленні.

Сонячні спалахи класу М є середньовеликими та можуть викликати невеликі (R1) і помірні (R2) радіоперешкоди. Найпотужніші спалахи X-класу трапляються рідко, але можуть призводити до тривалих радіаційних бурь, які шкодять супутникам і системам зв'язку, а також створюють красиві полярні сяйва.

На 22 вересня прогнозується:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху М-класу — 35%

Імовірність спалаху X-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 43.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я, тому прогнози таких явищ допомагають зменшити ризики серцево-судинних захворювань у дні, коли очікуються спалахи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.