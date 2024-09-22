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«Ваша карта заблокована» — на Рівненщині жінка перерахувала на картку шахрая майже 700 тисяч гривень

14:47, 22 вересня 2024
Жителька Сарненського району потрапила на «гачок» шахраїв.
«Ваша карта заблокована» — на Рівненщині жінка перерахувала на картку шахрая майже 700 тисяч гривень
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На Рівненщині у Сарненському районі 36-річна місцева жителька перерахувала на банківську картку шахрая майже 700 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. Він повідомив, що усі її картки заблоковані та, аби вберегти кошти, їх потрібно переказати на тимчасову.

Таким чином 36-жінка, виконавши усі вказівки зловмисника, віддала їм 688 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

«Не довіряйте особам, які телефонують від імені банку та просять перерахувати кошти, вказати дані картки чи інші персональні дані. Пам’ятайте: працівники фінустанови ніколи не питають такої інформації від клієнтів!

Варто перервати розмову і самостійно зателефонувати на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є», — нагадують поліцейські.

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