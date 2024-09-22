Китайську ексчиновницю засудили за корупцію та 58 коханців

Губернаторка, яка мала 58 коханців, отримала 13 років в'язниці.

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Колишню китайську високопосадовицю Чжун Ян засудили до 13 років ув'язнення за корупцію та зловживання службовим становищем. Однак справу зробили резонансною не лише хабарі, а й те, що Чжун мала 58 коханців, про що повідомляє South China Morning Post.

52-річна Чжун Ян обіймала посаду губернатора та заступника секретаря партії в префектурі Цяньнань, провінція Гуйчжоу. Вона також була депутатом Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). За час роботи Чжун приймала хабарі на загальну суму близько 60 мільйонів юанів (приблизно 8,5 мільйона доларів США), а також вступала в сексуальні стосунки з підлеглими чоловіками. Суд засудив її до тюремного ув'язнення та штрафу в розмірі одного мільйона юанів (140 тисяч доларів США).

Чжун використовувала свою владу для надання вигідних контрактів компаніям, з керівниками яких перебувала у близьких стосунках. Один із таких випадків – схвалення забудови 170 000 квадратних метрів землі в промисловій зоні для бізнесмена, з яким у неї був роман.

Відомо, що Чжун заводила численні романи під приводом «понаднормової роботи» та «відряджень». Частина підлеглих вступала з нею в стосунки через страх перед її впливом, а інші – через вигоди, які вона пропонувала.

Цей скандал викликав значний резонанс у китайських соцмережах. Користувачі Weibo обговорюють не лише її корупційні дії, а й можливе розчарування батьків, які виховували Чжун у скромних умовах. «Мені шкода її батьків. Напевно, вони відчувають себе зрадженими та вбитими горем», – написав один із коментаторів.

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