Практика судів
  1. У світі

Китайську ексчиновницю засудили за корупцію та 58 коханців

12:59, 22 вересня 2024
Губернаторка, яка мала 58 коханців, отримала 13 років в'язниці.
Китайську ексчиновницю засудили за корупцію та 58 коханців
Джерело фото: 163.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишню китайську високопосадовицю Чжун Ян засудили до 13 років ув'язнення за корупцію та зловживання службовим становищем. Однак справу зробили резонансною не лише хабарі, а й те, що Чжун мала 58 коханців, про що повідомляє South China Morning Post.

52-річна Чжун Ян обіймала посаду губернатора та заступника секретаря партії в префектурі Цяньнань, провінція Гуйчжоу. Вона також була депутатом Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). За час роботи Чжун приймала хабарі на загальну суму близько 60 мільйонів юанів (приблизно 8,5 мільйона доларів США), а також вступала в сексуальні стосунки з підлеглими чоловіками. Суд засудив її до тюремного ув'язнення та штрафу в розмірі одного мільйона юанів (140 тисяч доларів США).

Чжун використовувала свою владу для надання вигідних контрактів компаніям, з керівниками яких перебувала у близьких стосунках. Один із таких випадків – схвалення забудови 170 000 квадратних метрів землі в промисловій зоні для бізнесмена, з яким у неї був роман.

Відомо, що Чжун заводила численні романи під приводом «понаднормової роботи» та «відряджень». Частина підлеглих вступала з нею в стосунки через страх перед її впливом, а інші – через вигоди, які вона пропонувала.

Цей скандал викликав значний резонанс у китайських соцмережах. Користувачі Weibo обговорюють не лише її корупційні дії, а й можливе розчарування батьків, які виховували Чжун у скромних умовах. «Мені шкода її батьків. Напевно, вони відчувають себе зрадженими та вбитими горем», – написав один із коментаторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Містить ризики порушення принципів захисту персональних даних — Мінцифри оцінило законопроект про тотальний відеонагляд за громадянами

Також, зважаючи на ризики помилкової ідентифікації, і враховуючи законодавство, яке регламентує здійснення кримінальних процесуальних дій, у Мінцифри вважають за необхідне попередити випадки доказування винуватості особи, які ґрунтуватимуться виключно на даних, зібраних системою відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Аудит повноважень органів суддівського врядування та самоврядування відбудеться у 2025 році – ВРП

Буде вирішуватися питання оптимізації органів суддівського врядування, але загроза нависне над РСУ.

Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

В окремих судах немає каналізації, люди повинні тулитися в спеку в коридорах, а бомбосховища – за кілометр: делегати з’їзду суддів задалися питанням, чим займається ДСА

Під час з’їзду судді задалися питанням, чи ефективно працює ДСА, та чому з’їзд суддів обирає членів ВРП та суддів КСУ, але не має права обрати голову Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео