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Китайскую экс-чиновницу осудили за коррупцию и 58 любовников

12:59, 22 сентября 2024
Губернатор, которая имела 58 любовников, получила 13 лет тюрьмы.
Китайскую экс-чиновницу осудили за коррупцию и 58 любовников
Источник фото: 163.com
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Бывшую китайскую чиновницу Чжун Ян приговорили к 13 годам заключения за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Однако дело сделали резонансным не только взятки, но и то, что Чжун имела 58 любовников, о чем сообщает South China Morning Post.

52-летняя Чжун Ян занимала должность губернатора и заместителя секретаря партии в префектуре Цяньнань, провинция Гуйчжоу. Она также была депутатом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). За время работы Чжун принимала взятки на общую сумму около 60 миллионов юаней (примерно 8,5 миллиона долларов США), а также вступала в сексуальные отношения с подчинёнными мужчинами. Суд приговорил ее к тюремному заключению и штрафу в размере одного миллиона юаней (140 тысяч долларов США).

Чжун использовала свою власть для предоставления выгодных контрактов компаниям, с руководителями которых находилась в близких отношениях. Один из таких случаев - одобрение застройки 170 000 квадратных метров земли в промышленной зоне для бизнесмена, с которым у неё был роман.

Известно, что Чжун заводила многочисленные романы под предлогом «сверхурочной работы» и «командировок». Часть подчиненных вступала с ней в отношения из-за страха перед ее влиянием, а другие - из-за выгод, которые она предлагала.

Этот скандал вызвал значительный резонанс в китайских соцсетях. Пользователи Weibo обсуждают не только её коррупционные действия, но и возможное разочарование родителей, которые воспитывали Чжун в скромных условиях. «Мне жаль ее родителей. Наверное, они чувствуют себя преданными и убитыми горем», - написал один из комментаторов.

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