Голлівудські зірки Дженніфер Лопес та Меріл Стріп підтримали Камалу Гарріс на виборах у США

Знаменитості заявили, що підтримують кандидатуру Гарріс і саме її бачать майбутньою президенткою.

Відома американська співачка Дженніфер Лопес та акторка Меріл Стріп оголосили про свій вибір на президентських виборах у США у 2024 році. Зірки публічно підтримали Камалу Гарріс.

Про це вони заявили під час ток-шок Опри Вінфрі. Запрошеною гостею програми була Камала Гарріс. До розмови з демократкою доєднувалися голлівудські актори та співаки.

В онлайн-форматі вони заявили, що підтримують кандидатуру Гарріс і саме її бачать майбутньою президенткою.

Коли на зв'язок вийшла Меріл Стріп, то вона випадково назвала політикиню президенткою.

«Вітаю, президентко Гарріс!» – сказала знаменитість в ефірі.

На слова акторки відреагувала сама Камала та жартівливо зазначила, що «ще 47 днів» до того, як стане відомо, хто посяде пост американського президента.

Як повідомили на сторінці спільноти з підтримки Гарріс у Twitter, окрім Лопес та Стріп, її також підтримали Браян Кренстон, Бен Стіллер та Джулія Робертс.

Також Гарріс підтримала американська співачка Біллі Айліш.

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