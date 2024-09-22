Африку замело снігом – дороги закриті, авто застрягли на трасах

Снігові замети до 2 метрів паралізували дороги.

В Південній Африці пройшов сильний снігопад, подекуди снігові кучугури досягли двох метрів, повідомляє Africa Facts Zone та France 24. Стихія призвела до закриття доріг, а автомобілісти опинилися в пастці на трасах.

Найбільше постраждало шосе N3, яке сполучає Йоганнесбург і Дурбан. Автомобільний рух був заблокований, і навіть об'їзні шляхи стали непроїзними. Служби екстреної допомоги намагалися евакуювати людей, які застрягли у своїх автомобілях.

«Служби екстреної допомоги працювали безперервно всю ніч. Вони намагалися охопити якомога більше учасників дорожнього руху», – розповіла представниця екстрених служб France 24.

Автобуси між провінціями застрягли на автозаправках і простояли там до семи годин. У деяких регіонах сніговий покрив досягав двох метрів.

Місцеві метеорологи попереджають про можливість нових снігопадів найближчим часом.

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