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Африку замело снегом – дороги закрыты, авто застряли на трассах

12:23, 22 сентября 2024
Снежные заносы до 2 метров парализовали дороги.
Африку замело снегом – дороги закрыты, авто застряли на трассах
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В Южной Африке прошел сильный снегопад, местами снежные сугробы достигли двух метров, сообщает Africa Facts Zone и France 24. Стихия привела к закрытию дорог, а автомобилисты оказались в ловушке на трассах.

Больше всего пострадало шоссе N3, которое соединяет Йоханнесбург и Дурбан. Автомобильное движение было заблокировано, и даже объездные пути стали непроездными. Службы экстренной помощи пытались эвакуировать людей, которые застряли в своих автомобилях.

«Службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения», – рассказала представительница экстренных служб France 24.

Автобусы между провинциями застряли на автозаправках и простояли там до семи часов. В некоторых регионах снежный покров достигал двух метров.

Местные метеорологи предупреждают о возможности новых снегопадов в ближайшее время.

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