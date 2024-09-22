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«Ваша карта заблокирована» — в Ровенской области женщина перечислила на карту мошенника почти 700 тысяч гривен

14:47, 22 сентября 2024
Жительница Сарненского района попала на «крючок» мошенников.
«Ваша карта заблокирована» — в Ровенской области женщина перечислила на карту мошенника почти 700 тысяч гривен
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В Ровенской области в Сарненском районе 36-летняя местная жительница перечислила на банковскую карточку мошенника почти 700 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Так, пострадавшему позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Он сообщил, что все ее карточки заблокированы и, чтобы уберечь средства, их нужно перевести на временную.

Таким образом, 36-женщина, выполнив все указания злоумышленника, отдала им 688 тысяч гривен.

По факту мошенничества следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.190 УК Украины и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

«Не доверяйте лицам, которые звонят по телефону от имени банка и просят перечислить средства, указать данные карты или другие персональные данные. Помните: работники финучреждения никогда не спрашивают такой информации от клиентов!

Стоит прервать разговор и самостоятельно позвонить по горячей линии банка, клиентом которого вы являетесь», — напоминают полицейские.

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