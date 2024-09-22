Повлияют ли солнечные вспышки класса С на Землю 22 сентября – прогноз

Метеорологи сообщили, что 22 сентября на Земле не прогнозируются существенные магнитные бури, несмотря на вспышки на Солнце. Об этом информирует Meteoprog.
В течение последних 24 часов специалисты оценили уровень солнечной активности как низкий. За сутки на Солнце зафиксировано две вспышки класса С, которые не влияют на Землю.
«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М», - говорится в сообщении.
Солнечные вспышки класса М являются среднекрупными и могут вызвать небольшие (R1) и умеренные (R2) радиопомехи. Самые мощные вспышки X-класса случаются редко, но могут приводить к длительным радиационным бурям, которые вредят спутникам и системам связи, а также создают красивые полярные сияния.
На 22 сентября прогнозируется:
- Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
- Вероятность вспышки М-класса - 35%
- Вероятность вспышки X-класса - 5%
- Количество солнечных пятен - 43.
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, поэтому прогнозы таких явлений помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний в дни, когда ожидаются вспышки.
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