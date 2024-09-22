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Повлияют ли солнечные вспышки класса С на Землю 22 сентября – прогноз

13:35, 22 сентября 2024
Магнитные бури не угрожают 22 сентября, несмотря на вспышки на Солнце.
Повлияют ли солнечные вспышки класса С на Землю 22 сентября – прогноз
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Метеорологи сообщили, что 22 сентября на Земле не прогнозируются существенные магнитные бури, несмотря на вспышки на Солнце. Об этом информирует Meteoprog.

В течение последних 24 часов специалисты оценили уровень солнечной активности как низкий. За сутки на Солнце зафиксировано две вспышки класса С, которые не влияют на Землю.

«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М», - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки класса М являются среднекрупными и могут вызвать небольшие (R1) и умеренные (R2) радиопомехи. Самые мощные вспышки X-класса случаются редко, но могут приводить к длительным радиационным бурям, которые вредят спутникам и системам связи, а также создают красивые полярные сияния.

На 22 сентября прогнозируется:

- Возможность малого геомагнитного шторма - 5%

- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

- Вероятность вспышки М-класса - 35%

- Вероятность вспышки X-класса - 5%

- Количество солнечных пятен - 43.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, поэтому прогнозы таких явлений помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний в дни, когда ожидаются вспышки.

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