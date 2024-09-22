Повлияют ли солнечные вспышки класса С на Землю 22 сентября – прогноз

Магнитные бури не угрожают 22 сентября, несмотря на вспышки на Солнце.

Метеорологи сообщили, что 22 сентября на Земле не прогнозируются существенные магнитные бури, несмотря на вспышки на Солнце. Об этом информирует Meteoprog.

В течение последних 24 часов специалисты оценили уровень солнечной активности как низкий. За сутки на Солнце зафиксировано две вспышки класса С, которые не влияют на Землю.

«Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М», - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки класса М являются среднекрупными и могут вызвать небольшие (R1) и умеренные (R2) радиопомехи. Самые мощные вспышки X-класса случаются редко, но могут приводить к длительным радиационным бурям, которые вредят спутникам и системам связи, а также создают красивые полярные сияния.

На 22 сентября прогнозируется:

- Возможность малого геомагнитного шторма - 5%

- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

- Вероятность вспышки М-класса - 35%

- Вероятность вспышки X-класса - 5%

- Количество солнечных пятен - 43.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье, поэтому прогнозы таких явлений помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний в дни, когда ожидаются вспышки.

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