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В США планируют запретить импорт и продажу автомобилей с китайским и российским программным обеспечением

20:02, 22 сентября 2024
Решение существенно усилит текущие ограничения против китайских автомобилей.
В США планируют запретить импорт и продажу автомобилей с китайским и российским программным обеспечением
Иллюстративное фото из открытых источников
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Министерство торговли США предложит запрет китайского и российского программного обеспечения в автомобилях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Указывается, что Белый дом обеспокоен тем, что компании из Китая собирают данные о водителях и инфраструктуре страны, а также могут манипулировать транспортными средствами, подключенными к интернету.

В США планируют запретить импорт и продажу транспортных средств с китайским программным или аппаратным обеспечением.

Агентство добавляет, что решение существенно усилит текущие ограничения против китайских автомобилей.

«Теоретически вы можете представить самый катастрофический результат, если бы у вас было несколько миллионов автомобилей на дороге, а программное обеспечение отключили», - описала риски китайского программного обеспечения министерша торговли США Джина Раймондо.

Источники отмечают, что запрет предлагать ввести на программное обеспечение автомобилей 2027 модельного года, а ограничения на аппаратное обеспечение будут касаться 2029 или 2030 модельного года.

Она будет относиться к автомобилям с определенными функциями Bluetooth, спутниковой и беспроводной связи, а также высокоавтономными транспортными средствами, которые могут работать без водителя.

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