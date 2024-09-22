Албанія планує створити Суверенну державу для поміркованої мусульманської громади

У Тирані планують створити карликову державу для бекташів.

Джерело фото: more-turiv.com.ua

У столиці Албанії, Тирані, планується створення нової карликової держави, аналогічної Ватикану, але призначеної для поміркованої мусульманської громади бекташів. Про це повідомила газета The New York Times, посилаючись на прем'єр-міністра Албанії Еді Раму та релігійного лідера бекташів Бабу Монді.

Згідно з планами, в новій державі, що отримала назву Суверенна держава ордену Бекташі, буде дозволено вживання алкоголю, а жінкам не доведеться носити хустки — вони зможуть обирати одяг на свій розсуд. «Бог нічого не забороняє. Ось чому він дав розум», — зазначив Баба Монді.

Прем'єр Рама анонсував, що подробиці проекту будуть оголошені в найближчому майбутньому. Площа нового утворення складатиме близько десяти гектарів, де планується власна адміністрація, паспорти та кордони.

«Ми повинні берегти цей скарб – релігійну толерантність – і ніколи не сприймати її як щось само собою зрозуміле», — підкреслив Рама, додаючи, що створення цієї мікродержави має на меті показати помірковану версію ісламу, якою Албанія пишається.

Згідно з даними німецького гуманітарного проєкту Renovabis, лише 2,1% населення Албанії належить до суфійського ордену Бекташі, тоді як традиційний іслам сповідує 57% громадян. Бекташі — один з найвпливовіших суфійських орденів на Балканах та в Туреччині, який пропагує поміркований іслам, відхиляючись від традиційних норм шаріату.

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