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Дональд Трамп відмовився від других дебатів із Камалою Гарріс

13:17, 22 вересня 2024
Кандидат у президенти США стверджує, що проводити ще одні дебати «надто пізно», адже голосування «вже почалося».
Дональд Трамп відмовився від других дебатів із Камалою Гарріс
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Як повідомлялося, віцепрезидентка та кандидатка у президенти США Камала Гарріс прийняла запрошення на дебати, які 23 жовтня планує організувати телеканал CNN. Також вона закликала свого опонента Дональда Трампа взяти у них участь.

Однак Дональд Трамп відмовив Камалі Гарріс у повторних дебатах.

З такою заявою Трамп він під час передвиборчої акції у місті Вілмінгтон штату Делавер, передає CNN.

Колишній президент США стверджує, що проводити ще одні дебати «надто пізно», адже голосування «вже почалося».

«Проблема з черговими дебатами полягає в тому, що вже занадто пізно, голосування вже почалося. Тепер вона (Каміла Гарріс, - ред.) хоче провести дебати прямо перед виборами з CNN, тому що вона програє», - заявив Трамп.

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