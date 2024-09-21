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Соцмережа X призначила юридичного представника у Бразилії, щоб її розблокували

18:57, 21 вересня 2024
Цей крок соцмережі Ілона Маска дозволить виконати одну з вимог Верховного суду, щоб дозволити компанії працювати в країні.
Соцмережа X призначила юридичного представника у Бразилії, щоб її розблокували
Фото: dw.com
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Соцмережа Х американського мільярдера Ілона Маска призначила юридичного представника в Бразилії, де її раніше заблокували, пише Reuters.

20 вересня Андре Зонаро і Серхіо Розенталь, які нещодавно були призначені адвокатами Х у Бразилії, повідомили агентству Reuters, що їх колега Рашель де Олівейра Консейсао була обрана як законний представник фірми і що вони представили її ім'я Верховному суду Бразилії.

Зазначається, що цей крок соцмережі дозволить виконати одну з вимог Верховного суду, щоб дозволити компанії працювати в країні.

Агентство пояснює, що бразильське законодавство вимагає, щоб іноземні компанії призначили законного (юридичного) представника країни. Таким чином, ця людина нестиме юридичну відповідальність за фірму на місцевому рівні. До середини серпня у Х був юридичний представник у Бразилії, після чого компанія вирішила закрити свої офіси в країні.

Того ж місяця Верховний суд Бразилії ухвалив, що постачальники послуг мобільного зв'язку та інтернету мають заблокувати Х у країні. Користувачів було відключено від соцмережі протягом кількох годин після того, як Х не назвав нового законного представника.

У четвер юристи, які мають інтереси X у Бразилії, заявили, що фірма почала виконувати розпорядження про видалення контенту, що є ще однією вимогою суду.

Нагадаємо, Бразилія оштрафувала соцмережу X Ілона Маска на $920 тисяч.

Додамо, Ілон Маск пообіцяв розповісти про «злочини» бразильського судді, який заборонив його соцмережу Х у країні.

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