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Соцсеть X назначила юридического представителя в Бразилии, чтобы ее разблокировали

18:57, 21 сентября 2024
Этот шаг соцсети Илона Маска позволит выполнить одно из требований Верховного суда, чтобы разрешить компании работать в стране.
Соцсеть X назначила юридического представителя в Бразилии, чтобы ее разблокировали
Фото: dw.com
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Соцсеть Х американского миллиардера Илона Маска назначила юридического представителя в Бразилии, где ее ранее заблокировали, пишет Reuters.

20 сентября Андре Зонаро и Серхио Розенталь, недавно назначенные адвокатами Х в Бразилии, сообщили агентству Reuters, что их коллега Рашель де Оливейра Консейсао была избрана как законный представитель фирмы и что они представили ее имя Верховному суду Бразилии.

Этот шаг соцсети позволит выполнить одно из требований Верховного суда, чтобы позволить компании работать в стране.

Агентство объясняет, что бразильское законодательство требует, чтобы иностранные компании назначили законного (юридического) представителя страны. Таким образом, этот человек будет нести юридическую ответственность за фирму на местном уровне. До середины августа у Х был юридический представитель в Бразилии, после чего компания решила закрыть свои офисы в стране.

В тот же месяц Верховный суд Бразилии принял, что поставщики услуг мобильной связи и интернета должны заблокировать Х в стране. Пользователи были отключены от соцсети в течение нескольких часов после того, как Х не назвал нового законного представителя.

В четверг юристы, имеющие интересы X в Бразилии, заявили, что фирма начала выполнять распоряжение об изъятии контента, что является еще одним требованием суда.

Напомним, Бразилия оштрафовала соцсеть X Илона Маска на $920 тысяч.

Добавим, Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране.

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