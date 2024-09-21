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В Киеве директора КП подозревают в переплате 230 000 грн за тюльпаны для клумб

19:29, 21 сентября 2024
Чиновник не проверил рыночную стоимость товара, в результате чего предприятие закупило луковицы цветов по значительно завышенной цене.
В Киеве директора КП подозревают в переплате 230 000 грн за тюльпаны для клумб
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В Киеве директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отметили, 59-летний чиновник в октябре 2023 года заключил договор о закупке из-за границы насаждений тюльпанов в количестве 48 000 штук, которые предназначались для рассадки по территории Печерского района по значительно завышенной цене.

«В ходе досудебного расследования, привлекая экспертов и проведя все необходимые следственные действия, мы установили, что директор коммунального предприятия, из-за недобросовестного отношения к служебным обязанностям, при утверждении документации не проверил рыночную стоимость закупаемого товара. Своими действиями фигурант допустил завышение стоимости растений и нанес ущерб местному бюджету более двухсот тридцати тысяч гривен», - заявил следователь Печерского управления полиции Василий Марочко.

Теперь должностному лицу грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Решается вопрос об отстранении директора коммунального предприятия от занимаемой должности.

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