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У Києві директора КП підозрюють у переплаті 230 000 грн за тюльпани для клумб

19:29, 21 вересня 2024
Посадовець не перевірив ринкову вартість товару, внаслідок чого підприємство закупило цибулини квітів за значно завищеною ціною.
У Києві директора КП підозрюють у переплаті 230 000 грн за тюльпани для клумб
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У Києві директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві зазначили, 59-річний посадовець у жовтні 2023 уклав договір про закупівлю з-за кордону насаджень тюльпанів у кількості 48 000 штук, котрі призначались для розсадження по території Печерського району за значно завищеною ціною.

«У ході досудового розслідування, залучивши експертів та провівши всі необхідні слідчі дії, ми встановили, що директор комунального підприємства, через несумлінне ставлення до службових обов’язків, при затвердженні документації не перевірив ринкову вартість закупованого товару. Своїми діями фігурант допустив завищення вартості рослин та завдав збитків місцевому бюджету на понад двісті тридцять тисяч гривень», - заявив слідчий Печерського управління поліції Василь  Марочко.

Тепер посадовцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення директора комунального підприємства від займаної посади.

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