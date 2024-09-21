В Україні відкрили офіс оборонних інновацій ЄС

Офіс стане ключовим майданчиком для співпраці й обміну найкращими рішеннями між українськими та європейськими інноваторами, стартапами й оборонними компаніями.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Європейський союз відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні.

У відомстві зазначають, що Офіс стане ключовим майданчиком для співпраці й обміну найкращими рішеннями між українськими та європейськими інноваторами, стартапами й оборонними компаніями.

На відкритті заступник Міністра Олександр Борняков разом з керівницею defense tech-кластера Brave1 Наталією Кушнерською презентував результати роботи кластера та обговорили пріоритетні напрями співпраці між кластером й Офісом.

За час повномасштабного вторгнення Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів світу. Щоб розвивати defense tech-ринок та створювати більше геймченджерів війни, запустили кластер Brave1. Це платформа для ефективної співпраці всіх учасників оборонної сфери, яка допомагає залучати інвестиції українським виробникам на розвиток оборонних рішень та їх fast track на фронт. На платформі вже зареєстровано 2 600+ інноваційних розробок, 200 з яких кодифіковані за стандартом НАТО. А грантова програма від Brave1 проінвестувала понад $7,5 млн на масштабування розробок.

У Мінцифрі зазначили, що відкриття Офісу оборонних інновацій — важливий крок у розвитку українського ринку Defense Tech — отримаємо більше можливостей та інвестицій для українських компаній.

«Спільними рішеннями ми не тільки наближатимемо перемогу в технологічній війні, а й посилимо оборонні можливості всього ЄС», - додали у відомстві.

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