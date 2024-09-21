Україна планує відкрити нові консульства у двох сусідніх країнах

У МЗС зазначили, що розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з європейськими сусідами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності країни у Словаччині та Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що в обох країнах планується відкриття нових консульських установ для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах.

«Це розширення є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з нашими європейськими сусідами. Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни», - йдеться у заяві.

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