Практика судів
  1. В Україні

Який розмір відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати

07:36, 22 вересня 2024
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%.
Який розмір відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, який розмір відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати.

Відповідно до ст.128 КЗпП України, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, передбачених законодавством (при стягненні аліментів; відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також втратою годувальника; відшкодуванні збитків, заподіяних злочином; у разі коли особи, які купують товари у розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами)- 50% заробітної плати.

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей.

У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В окремих судах немає каналізації, люди повинні тулитися в спеку в коридорах, а бомбосховища – за кілометр: делегати з’їзду суддів задалися питанням, чим займається ДСА

Під час з’їзду судді задалися питанням, чи ефективно працює ДСА, та чому з’їзд суддів обирає членів ВРП та суддів КСУ, але не має права обрати голову Державної судової адміністрації.

Затверджено Порядок передачі справ Окружного адміністративного суду міста Києва до інших судів – текст

Справи ліквідованого ОАС міста Києва їдуть в регіони, а відмова суду від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

Вища рада правосуддя відмовила у захисті судді, яка поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

У Вищій раді правосуддя дійшли висновку, що документальних доказів наявності спроб незаконного впливу на суддю надано не було.

Для суддів пропонують запровадити психологічну підготовку

В Офісі Президента фіналізували стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Військові командири будуть відповідати за певні злочини підлеглих – парламент схвалив за основу законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, за яким військовий командир підлягатиме кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437-439, 442, 442-1 КК, скоєний підлеглим.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео