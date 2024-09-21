Джошуа – Дюбуа: де дивитися бій за пояс IBF, від якого відмовився Усик

Бій Джошуа – Дюбуа відбудеться у Лондоні на арені Вемблі.

Фото: champion.com.ua

У суботу, 21 вересня, 34-річний Ентоні Джошуа у бою за чемпіонський титул IBF у надважкій вазі зустрінеться в ринзі з 27-річним Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбудеться у Лондоні на арені Вемблі. Час початку поєдинку Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа не раніше від 23:55 за Києвом.

Жоден український телеканал не транслюватиме онлайн бій Джошуа – Дюбуа. Відеотрансляція поєдинку у прямому ефірі буде доступна лише на стримінговому сервісі DAZN.

Також бій транслюватимуть британські телеканали Sky Sports та TNT Sports.

Нагадаємо, після відмови від поясу Олександра Усика, Дюбуа був призначений новим чемпіоном світу за версією IBF, а його перший захист відбудеться проти Джошуа.

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