Джошуа – Дюбуа: где смотреть бой за пояс IBF, от которого отказался Усик

Бой Джошуа – Дюбуа состоится в Лондоне на арене Уэмбли.

Фото: champion.com.ua

В субботу, 21 сентября, 34-летний Энтони Джошуа в бою за чемпионский титул IBF в супертяжелом весе встретится в ринге с 27-летним Даниэлем Дюбуа.

Поединок состоится в Лондоне на арене Уэмбли. Время начала поединка Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа не раньше 23:55 по Киеву.

Ни один украинский телеканал не будет транслировать онлайн-бой Джошуа – Дюбуа. Видеотрансляция поединка в прямом эфире будет доступна только на стриминговом сервисе DAZN.

Также бой будут транслировать британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports.

Напомним, после отказа от пояса Александра Усика Дюбуа был назначен новым чемпионом мира по версии IBF, а его первая защита состоится против Джошуа.

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