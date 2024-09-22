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На Закарпатье продавца боеприпасов для гранатомета отправили под стражу с возможностью залога более 150 тысяч

07:18, 22 сентября 2024
По данным следствия, подозреваемый предварительно приобрел в неустановленном месте боеприпасы к противотанковому гранатомету РПГ-7.
На Закарпатье продавца боеприпасов для гранатомета отправили под стражу с возможностью залога более 150 тысяч
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Житель Тячевского района Закарпатской области подозревается в сбыте боеприпасов к гранатомету РПГ-7. Об этом сообщает областная прокуратура.

Подозреваемый предварительно приобрел в неустановленном месте выстрелы в противотанковый гранатомет РПГ-7 и хранил их для дальнейшей продажи.

В течение месяца задокументировано два факта сбыта им боеприпасов, которыми мужчина владел без всякого предусмотренного законом разрешения. При этом встречи с покупателями фигурант проводил в разных населенных пунктах Буштинской общины.

Суд избрал закарпатцу меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 151 400 грн залога.

 В случае доказательства вины мужчине может грозить до 7 лет заключения.

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