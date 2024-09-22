На Закарпатті продавця боєприпасів до гранатомета відправили під варту із можливістю залога у більше 150 тисяч

За даними слідства, підозрюваний придбав у невстановленому місці боєприпаси до протитанкового гранатомету РПГ-7.

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Жителя Тячівського району Закарпатської області підозрюють у збуті боєприпасів до гранатомета РПГ-7. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Підозрюваний попередньо придбав у невстановленому місці постріли до протитанкового гранатомету РПГ-7 і зберігав їх для подальшого продажу.

Протягом цього місяця задокументовано два факти збуту ним боєприпасів, якими чоловік володів без жодного передбаченого законом дозволу. При цьому зустрічі із покупцями фігурант проводив у різних населених пунктах Буштинської громади.

Суд обрав закарпатцеві запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести 151 400 грн застави.

У разі доведення вини чоловіку може загрожувати до 7 років ув’язнення.

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