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Какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате

07:36, 22 сентября 2024
При каждой выплате заработной платы общий размер всех вычетов не может превышать 20%.
Какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какой размер отчислений может удерживать работодатель по заработной плате.

Согласно ст.128 КЗоТ Украины, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных законодательством (при взыскании алиментов; возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильц; возмещении ущерба, причиненного преступлением; в случае когда лица, покупающие товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам)- 50% заработной платы.

Ограничения, установленные частью второй этой статьи, не распространяются на вычеты из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.

В этих случаях размер вычетов из заработной платы не может превышать 70%.

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