Украина планирует открыть новые консульства в двух соседних странах

В МИД отметили, что расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с европейскими соседями.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о расширении консульского присутствия страны в Словакии и Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что в обеих странах планируется открытие новых консульских учреждений для обеспечения защиты прав и интересов проживающих или находящихся в этих странах украинцев.

«Это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями. Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно вовлекаться в процесс послевоенного восстановления нашей страны», - говорится в заявлении.

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