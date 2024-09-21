В Украине открыли офис оборонных инноваций ЕС

Офис станет ключевой площадкой для сотрудничества и обмена лучшими решениями между украинскими и европейскими инноваторами, стартапами и оборонными компаниями.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что Европейский союз открыл Офис оборонных инноваций в Украине.

В ведомстве отмечают, что офис станет ключевой площадкой для сотрудничества и обмена лучшими решениями между украинскими и европейскими инноваторами, стартапами и оборонными компаниями.

На открытии заместитель Министра Александр Борняков вместе с руководительницей defense tech-кластера Brave1 Наталией Кушнерской представил результаты работы кластера и обсудили приоритетные направления сотрудничества между кластером и Офисом.

За время полномасштабного вторжения Украина стала одним из самых больших defense tech-хабов мира. Чтобы развивать defense tech-рынок и создавать больше геймченджеров войны, запустили кластер Brave1. Это платформа для эффективного сотрудничества всех участников оборонной сферы, которая помогает привлекать инвестиции украинским производителям в развитие оборонных решений и их fast track на фронт. На платформе уже зарегистрировано 2 600+ инновационных разработок, 200 из которых кодифицированы по стандарту НАТО. А грантовая программа от Brave1 проинвестировала более $7,5 млн в масштабирование разработок.

В Минцифре отметили, что открытие Офиса оборонных инноваций – важный шаг в развитии украинского рынка Defense Tech – получим больше возможностей и инвестиций для украинских компаний.

«Совместными решениями мы будем не только приближать победу в технологической войне, но и усилим оборонные возможности всего ЕС», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.