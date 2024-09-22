В Бразилии могут разблокировать соцсеть X — Илон Маск согласился выполнить условия Верховного суда

В компании Маска заявили, что уже удалили учетные записи, требовавшиеся судом из-за «угрозы бразильской демократии».

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Владелец X Илон Маск согласился выполнить все условия Верховного суда Бразилии. Соцсеть могут разблокировать в стране уже на следующей неделе. Об этом сообщает The New York Times.

В частности, в компании Маска заявили, что уже удалили учетные записи, требовавшиеся судом из-за «угрозы бразильской демократии».

Соцсеть также оплатила штрафы и назначила нового официального представителя в стране.

В то же время суд утверждает, что X не предоставил официальных документов, подтверждающих, что Рейчел де Оливейра Консейсао — новый бразильский представитель соцсети.

Для того, чтобы подать соответствующую документацию, у соцсети пять дней.

Напомним, Бразилия оштрафовала соцсеть X Илона Маска на $920 тысяч.

Добавим, Илон Маск пообещал рассказать о «преступлениях» бразильского судьи, который запретил его соцсеть Х в стране.

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