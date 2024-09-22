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Суд скасував оренду ставків на Рівненщині, якими користувалася АЕС

20:20, 22 вересня 2024
Господарський суд Рівненської області анулював договір оренди ТОВ «Верхній Вал».
Суд скасував оренду ставків на Рівненщині, якими користувалася АЕС
Джерело фото: META.ua
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Господарський суд Рівненської області скасував договір, за яким Фонд державного майна України передав в оренду ТОВ «Верхній Вал» ставки в Рівненській області. Про це йдеться у рішенні суду у справі № 918/580/24.

28 лютого 2023 року Регіональне відділення Фонду державного майна передало в оренду ТОВ «Верхній Вал» кілька об'єктів, розташованих у селі Березина Вараського району, включаючи ставки № 1, № 2, накопичувальний ставок, літньо-ремонтні ставки та магістральний канал.

Суд з'ясував, що земельна ділянка, на якій розташовані ці об'єкти, з 1996 року була у постійному користуванні Рівненської атомної електростанції. Пізніше ділянку передали до земель запасу Більськовільської сільської ради Володимирецького району, але вона досі не має кадастрового номера, а її межі не встановлені.

Суд також виявив, що Регіональне відділення ФДМ не мало права укладати договір оренди, а ТОВ «Верхній Вал» не відповідало вимогам закону щодо отримання державного та комунального майна в оренду.

У результаті, суд визнав недійсним пункт 4.1 договору оренди і зобов'язав Регіональне відділення ФДМ та ТОВ «Верхній Вал» сплатити по 1,5 тисячі гривень на користь прокуратури як витрати по судовому збору.

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