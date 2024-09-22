Практика судів
  1. У світі
  2. / Спорт

Дюбуа на знаменитій арені «Вемблі» у Лондоні сенсаційно нокаутував Джошуа

16:18, 22 вересня 2024
Поєдинок завершився достроково.
Дюбуа на знаменитій арені «Вемблі» у Лондоні сенсаційно нокаутував Джошуа
Джерело фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні на арені «Вемблі» пройшов боксерський бій між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, володарем титулу за версією IBF.

Як повідомляє DAZN Boxing, поєдинок завершився достроково – Дюбуа здобув сенсаційну перемогу, нокаутувавши Джошуа у п'ятому раунді.

Джошуа зазнав четвертої поразки на профі-рингу і втратив шанс стати триразовим чемпіоном світу.

Дюбуа провів перший захист титулу IBF, який нещодавно йому дістався від Олександра Усика (українець відмовився від поясу).

Також ми писали, що стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення – схвалено законопроект

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється лише тим держслужбовцям, які отримали відмінну оцінку – НАДС

Щоб заслужити премію за 2024 рік, державним службовцям потрібно ефективно та якісно працювати.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео