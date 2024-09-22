Дюбуа на знаменитій арені «Вемблі» у Лондоні сенсаційно нокаутував Джошуа

Поєдинок завершився достроково.

Джерело фото: REUTERS/Andrew Couldridge

У Лондоні на арені «Вемблі» пройшов боксерський бій між колишнім дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, володарем титулу за версією IBF.

Як повідомляє DAZN Boxing, поєдинок завершився достроково – Дюбуа здобув сенсаційну перемогу, нокаутувавши Джошуа у п'ятому раунді.

Джошуа зазнав четвертої поразки на профі-рингу і втратив шанс стати триразовим чемпіоном світу.

Дюбуа провів перший захист титулу IBF, який нещодавно йому дістався від Олександра Усика (українець відмовився від поясу).

Також ми писали, що стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.