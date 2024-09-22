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Президент поддержал изменения в Бюджетный кодекс, возобновляющие среднесрочное планирование на местном уровне

14:11, 22 сентября 2024
Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Президент поддержал изменения в Бюджетный кодекс, возобновляющие среднесрочное планирование на местном уровне
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о возобновлении среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне и приведении отдельных его положений в соответствие с законами Украины (11131).

Как ранее отмечала председатель Комитета по впросам бюджета Роксолана Пидласа, о среднесрочном планировании государственного и местных бюджетов говорится в Меморандуме с МВФ (не структурный маяк, но текстовая часть, которая перечисляет намерения Украины), а также этот законопроект и подзаконные акты к нему очень вероятно станут одним из условий для финансирования от Всемирного банка.

Напомним, что в среду, 18 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона 11131, направленный на усовершенствование бюджетного планирования на местном уровне. Решение поддержали 287 нардепов.

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