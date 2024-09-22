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В приложении Армия+ запустили опрос для военнослужащих относительно сухпайков

17:53, 22 сентября 2024
Он будет длиться 14 дней.
В приложении Армия+ запустили опрос для военнослужащих относительно сухпайков
Источник фото: armyinform.com.ua
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В мобильном приложении Армия+ 21 сентября стартовал опрос об уровне удовлетворенности военнослужащими ВСУ сухпайками, в частности посуточными полевыми наборами продуктов набора №15 (обычными и усиленными с подогревом). Опрос продлится 14 дней.

Как объясняют в Минобороны, это позволит агентству Минобороны «Государственный оператор тыла» построить закупочную стратегию и принять решение о целесообразности приобретения сухпайков того или иного типа для ВСУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны сообщило об изменении подхода к формированию сухпайков для военнослужащих. Теперь будут учитывать религиозные, медицинские и этические потребности.

Как отмечается, в рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что должно позволить обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

По информации Минобороны, новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

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